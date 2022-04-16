Açılış yapan bir mağazanın indirimli fiyatlarını duyan müşteriler izdihama neden oldu. Telefon alan genç, en büyük hayalinin iPhone alabilmek olduğunu söyledi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı.

Ufuktepe Mahallesi'ndeki ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda sıra oldu.

Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere hücum etti.

9 bin liraya satıldı

Sahur saatlerinden itibaren mağazanın kapısında bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 12 bin liralık iPhone, 9 bin liraya satıldı.

Ankara'da indirimli iPhone için birbirlerini ezdiler VİDEO



Telefon için kavga ettiler

Mağaza, kapılarını açmasıyla beraber işyeri önünde bekleyen müşteriler içeriye akın etti. Açılışa özel sınırlı sayıda satılacak olan marka telefonu almak isteyen müşteriler, mağazaya ilk girebilmek için birbirlerini ezdiler.

İzdiham yaşanan kapıda birbirlerini ezerek içeriye girebilenler, sınırlı sayıdaki telefonun sahibi olabilmek için birbirleriyle kavga ettiler.





"En büyük hayalimdi bir iPhone'umun olması"

Sınırlı sayıdaki telefonu alabilmek için bir buçuk gündür uyumadığını belirterek İHA'ya konuşan Feyyaz Ünalan, "Şu anda çok mutluyum. Zaten bir gün boyunca beklemiştim. Bunca emeğim boşuna gitmedi en azından onu görmüş oldum. Emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mutlu ettiler beni, en büyük hayalimdi zaten bir iPhone'umun olması. O da bugün bana geldi, emeğim boşa gitmedi. Bir buçuk gündür hiç uyumadım, bekliyordum o da bana denk geldi. Çok mutluyum, çok seviniyorum." diye konuştu.



