Ankara'da işçiler vinçle sörf yaptı: Tehlikeli anlar kameraya yansıdı Kalecik ilçesinde tarihi yedi gözlü köprünün restorasyon çalışmaları esnasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Boş vakitlerini değerlendiren işçiler, vinç ile Kızılırmak'ta sörf yaptı.

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İHA

Ankara'nın Kalecik ilçesinde Ankara Savaşı'nda ayrı bir önemi olan ve 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen yedi gözlü Develioğlu Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarını gerçekleştiren işçilerin kameralara yansıyan görüntüleri hem gülümsetti hem de korkuttu.

Vince kendilerini bağlayan işçiler, köprünün üzerinden geçtiği Kızılırmak'ta sörf yaptı.

O anlar drone ile kaydedildi

İşçilerin eğlenceli bir o kadar da tehlikeli anları drone ile görüntülendi.

Kalecik Köprüsü

Kalecik ilçe merkezinin yaklaşık 7 kilometre güneydoğusunda ve Kızılırmak nehri üzerinde yer alan tarihi yedi gözlü köprünün 13. yüzyılda Selçuklular tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Köprünün uzunluğu 136 metre, tabliye genişliği ise 3,4 metre olup, tarihi yapı yuvarlak kemerli yedi gözden oluşuyor.

Düzgün kesme ve kaba yonu taşlarla inşa edilen köprünün kitabesi bulunmuyor.

Köprü, Develioğlu Köprüsü olarak da biliniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)