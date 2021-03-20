Ankara'da İstanbul Sözleşmesi kararı protestosu

Ankara'da kadın hakları savunucuları, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından feshedilmesini protesto etti.

Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik tepki gösteren yaklaşık 200 kadın hakları savunucusu, Kızılay'da bulunan Sakarya Caddesi'nde bir araya gelerek, kararı protesto etti.

SLOGANLARLA YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, ellerinde 'Şüpheli kadın ölümlerini durduracağız' ve 'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazılı dövizlerle Sakarya Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Grup ayrıca, 'Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula', 'Kadın, yaşam, özgürlük' diye slogan attı.

Polis ekipleri de Kızılay'da pek çok noktada barikat kurarak önlem aldı.

Megafonla anons yapan polis, grubun olaysız şekilde dağılmasını söyledi. Protestoyu bir süre devam ettiren grup, ardından basın açıklaması yapmadan dağıldı.















