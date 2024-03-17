Ankara'da kaçakçılara büyük vurgun: 29 ton tütün ele geçirildi Jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 tırın içinden 29 ton kıyılmış tütün ele geçirilirken, kaçak malların piyasa değerinin 28 milyon 750 bin TL olduğu öğrenildi. Ekiplerin gözaltına aldığı 2 tır şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA

Emniyet güçleri kaçakçılara fırsat vermiyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor.

Son olarak Ankara'nın Bala ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafikte denetim gerçekleştirdi.

Ekipler takip ettikleri 2 tırı yol kontrol noktasında durdurdu.

Ele geçirilenler

Tırlarda yapılan aramada, piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alındı

Denetim sırasında kaçak ürünlere el koyan jandarma, tır sürücüleri H.S. ve N.K.'yı gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)