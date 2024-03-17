Ankara'da kaçakçılara büyük vurgun: 29 ton tütün ele geçirildi

DHA
Emniyet güçleri kaçakçılara fırsat vermiyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanmaya devam ediyor.
Son olarak Ankara'nın Bala ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafikte denetim gerçekleştirdi.
Ekipler takip ettikleri 2 tırı yol kontrol noktasında durdurdu.
Ele geçirilenler
Tırlarda yapılan aramada, piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
2 kişi gözaltına alındı
Denetim sırasında kaçak ürünlere el koyan jandarma, tır sürücüleri H.S. ve N.K.'yı gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyorHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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