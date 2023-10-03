Ankara'da kaçakçılık operasyonu! 3,8 milyon TL değerinde ürün bulundu Başkent'te, kaçakçılık suçlarıyla mücadele için 7 ilçede operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 3 milyon 839 bin 600 TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi, gözaltına alınan 54 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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DHA

Güvenlik güçleri sahada çalışmalara hız verdi.

Bir yandan uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar devam ederken bir yandan da kaçakçılar tek tek yakalanıyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon düzenlendi.

7 ilçede düğmeye basıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Sincan, Gölbaşı ve Kahramankazan ilçelerinde operasyonlar yürüttü.

Ele geçirilenler

24 iş yeri, 4 araç, 4 depo ve 4 eve yapılan baskınlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

Arama çalışmalarında 140 bin boş makaron, 1227 elektronik sigara ve yedek parçası, 52 cep telefonu, 29 bin 700 sigara kağıdı, 1115 puro, 26 kilogram nargile tütünü, 18 bin 590 paket sigara, 730 paket pipo tütünü, 13 kilogram kıyılmış tütün, 8 bin 109 cep telefonu yedek parçası, 389 cinsel içerikli ürün, 1 sigara sarma makinesi, 1787 elektronik sigara likidi, 141 parfüm, 1660 litre etil alkol, 57 kilogram nargile kömürü olmak üzere, 3 milyon 839 bin 600 TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

4 tutuklu

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)