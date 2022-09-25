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    Ankara'da kadınların gizlice fotoğrafını çeken tacizciye 5 yıl hapis

    Sokakta kadınları gizlice kayda alan tacizciye, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan açılan davada 5 yıl hapis cezası verildi.
    • 25.09.2022 - 14:39
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    Ankara'da kadınların gizlice fotoğrafını çeken tacizciye 5 yıl hapis

    Ankara’da bir şahıs, bir kadını kamerasıyla gili gizli çekti.

    Kadını, caddede yürürken cep telefonuyla gizli gizli kameraya çeken şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

    Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, altı farklı kadının aynı şekilde çekilmiş videoları ve fotoğrafları bulundu.

    5 yıl hapis

    Tacizciye, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açıldı. Yerel Mahkeme, sanığı bu suçtan beş yıl hapse mahkûm etti.

    Ankara da kadınların gizlice fotoğrafını çeken tacizciye 5 yıl hapis #1

    "Özel hayat kavramı"

    Karara itiraz edilince dosya Yargıtay’ın gündemine geldi.

    Yargıtay 12. Ceza Dairesi "Özel hayat kavramı, kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil. Kamuya açık alanda izin almadan bir kişinin görüntüsünü veya sesini kaydedemezsiniz." diyerek mahkemenin hükmünü onadı.

    Ankara da kadınların gizlice fotoğrafını çeken tacizciye 5 yıl hapis #2


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