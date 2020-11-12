Ankara'da, kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

Doğru maske kullanımı ve salgınla mücadele kapsamında, kent genelindeki kamuya açık alanlarda sigara yasağı uygulanmaya başladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske kullanımına özen gösterilirken, doğru kullanımın ihlal edilmemesi için yeni kararlar alınmaya başladı.

İzmir ve İstanbul'un ardından Ankara'da da sigara içme kısıtlaması getirildi.

KAMUYA AÇIK ALANDA SİGARA YASAĞI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kamuya açık alanlarda sigara içmenin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Maskenin doğru ve sürekli kullanımının sağlanması ve bulaş hızının azaltılması amacıyla, kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Yoğun cadde ve sokaklar, özellikle trafiğe kapalı alanlar,ihtiyaç duyulan meydanlar, toplu taşıma araç duraklarında sigara içmek yasak olacak." denildi.

İHLAL EDENE İDARİ PARA CEZASI

Öte yandan yasağa uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılık durumunda da Türk Ceza Kanunu'na göre adli işlem yapılacağı belirtildi.