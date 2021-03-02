Akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisinin, üzerine doğru gelen lastikten koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki İskitler bölgesinde seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna ilerledi.

Bu sırada yakıt doldurduğu otomobilin camını temizleyen pompa görevlisi, lastiğin üzerine geldiğini fark edince koşarak kaçtı.

POMPA GÖREVLİSİNİN KURTULMA ANI

Lastik istasyona çarparak dururken, yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ankara'da kamyondan fırlayan lastikten son anda kurtuldu VİDEO