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    Ankara'da kamyondan fırlayan lastikten son anda kurtuldu

    Akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisinin, üzerine doğru gelen lastikten koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 19:05
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 19:14
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    Ankara'da kamyondan fırlayan lastikten son anda kurtuldu

    Ankara'nın Altındağ ilçesindeki İskitler bölgesinde seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna ilerledi.

    Bu sırada yakıt doldurduğu otomobilin camını temizleyen pompa görevlisi, lastiğin üzerine geldiğini fark edince koşarak kaçtı.

    POMPA GÖREVLİSİNİN KURTULMA ANI

    Lastik istasyona çarparak dururken, yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Ankara'da kamyondan fırlayan lastikten son anda kurtuldu VİDEO

    Ankara da kamyondan fırlayan lastikten son anda kurtuldu #1

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