Akşam saatlerinde başlayarak şiddetini artıran kar yağışı sırasında, yollardaki karı temizlemek ve tuzlamak üzere göreve çıkan araç devrildi. Kar yağışının şiddeti, olumsuz etkilerini gösterdi.

Ankara, akşam saatlerinden bu yana yoğun kar yağılşının etkisi altında.

Kar yağışının zaman zaman yoğunluğunu artırdığı Başkent'te yollar beyaza büründü.

Ana arterlerdeki ulaşımda yapılan küreme ve tuzlama çalışmalarıyla herhangi bir sorun yaşanmadı.

KÜREME ARACI DEVRİLDİ

Kimi araçlar şiddetli kar yağışının etkisiyle kayarken, sürücüler yokuşları güçlükle çıktı.

Mamak'ta Kayaş Caddesi Bağderesi mevkisinde çalışma yapan kar küreme ve tuzlama aracı, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜ YARA ALMADI

Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, caddenin tek şeridi uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.

Ankara'da kar küreme ve tuzlama aracı devrildi VİDEO



SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Büyükşehir Belediyesine bağlı personeller çalışmalara katılırken, bulvarlar ile ana cadde ve sokaklarda karın yoğunluğunun etkileri görüldü. Kayganlaşan yollarda sürücüler de zor anlar yaşadı.

EVLERİNE YÜRÜYEREK GİTTİLER

Bazı sürücüler ise yolda kalmamak için araçlarını ana arterlere park ederek evlerine yürüyerek gitti.

Cemal Aytekin, kar yağışından dolayı aracını Kızılay'a park ettiğini belirterek, "Anlık bastıran durumdan kaynaklı biz de aracımızı Kızılay'a bıraktık. Maalesef böyle bir durum oldu, biz de yürüyerek geldik buraya. Ortalama bir, bir buçuk saattir yürüyerek geldik. Bir de kış lastiğimiz vardı ancak mevcut şartlardan dolayı aracı bırakıp geldik çünkü rampa yukarı çıkıyoruz." dedi.

KÜREME ARACININ KÜREĞİ ARAÇTAN AYRILDI

Kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, yolların boş olmasını fırsat bilen bazı sürücüler ise araçlarıyla kar üzerinde dirift yaptı. Mamak'ta tuzlama aracı devrilirken, Keçiören'de ise kar küreme aracının küreği araçtan ayrıldı.





























