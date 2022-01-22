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    Ankara'da kar, sürücülere zor anlar yaşattı

    Ankara'da kar, sürücülere zor anlar yaşattı

    Ankara'da etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde özellikle Çankaya ilçesinde kuvvetini artırdı. Karla kaplanan yollarda, birçok sürücü mahsur kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 22:18
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 22:27
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    Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

    Kar, özellikle Çankaya ilçesinde yoğun bir şekilde yağdı.

    KARLI KAPLI YOLLARDA SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

    Kırkkonaklar mahallesinde sürücüler, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar nedeniyle yolda mahsur kalan bazı vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

    Yollarda belediyenin kar temizleme ve tuzlama araçlarının olmamasından şikayetçi olan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yolda ilerlemeye çalıştı.

    Görüntülerde, birçok aracın yolda ilerlemeyediği ve karda kaydığı görülüyor.

    Ankara'da kar, sürücülere zor anlar yaşattı VİDEO

    Ankara da kar, sürücülere zor anlar yaşattı #1

    Ankara da kar, sürücülere zor anlar yaşattı #2

    Ankara da kar, sürücülere zor anlar yaşattı #3

    Ankara da kar, sürücülere zor anlar yaşattı #4


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