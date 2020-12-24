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    Ankara'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

    Ankara'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

    Başkent Ankara'da zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
    • DHA
    • 24.12.2020 - 11:50
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 11:51
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    Yaklaşık bir haftadır soğuk havanın etkili olduğu Ankara'ya yılın ilk karı sabah saatlerinde yağdı.

    Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

    ARAÇLAR KAYDI

    Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken sabah işleri için evlerinden çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

    Ankara kar

    ULAŞIM AKSADI

    Kar yağışı nedeniyle ana arterler ve özellikle Eskişehir yolunda da ulaşım durma noktasına geldi.

    Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

    Ankara kar

    BELEDİYEYE TEPKİ

    Yağışa hazırlıksız yakalanan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin birçok yerde tuzlama çalışması yapmaması tepkilere neden oldu.

    Sürücülerin zor anları VİDEO

    Ankara kar

    Ankara kar

    Ankara kar

    Ankara

    Ankara

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