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- Ankara'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Ankara'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Başkent Ankara'da zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
- DHA
- 24.12.2020 - 11:50
- Güncelleme : 24.12.2020 - 11:51
Yaklaşık bir haftadır soğuk havanın etkili olduğu Ankara'ya yılın ilk karı sabah saatlerinde yağdı.
Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
ARAÇLAR KAYDI
Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken sabah işleri için evlerinden çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.
ULAŞIM AKSADI
Kar yağışı nedeniyle ana arterler ve özellikle Eskişehir yolunda da ulaşım durma noktasına geldi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.
BELEDİYEYE TEPKİ
Yağışa hazırlıksız yakalanan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin birçok yerde tuzlama çalışması yapmaması tepkilere neden oldu.