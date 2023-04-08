Ankara’da kazada şehit olan Jandarma Astsubay Tansu Çolak, son yolculuğuna uğurlandı Bölge güvenliğini sağlamak için yola dubaları yerleştirdiği sırada bir otomobilin çarptığı 32 yaşındaki Jandarma Astsubay Tansu Çolak, şehit oldu. Şehit Çolak'ın cenazesi toprağa verildi.

AA Ankara’nın Ayaş İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’nda görevli trafik ekibi, 78 AAE 486 plakalı aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası üzerine Kahramankazan’daki Anadolu Otoyolu’na gitti. Dubaları yerleştiriyordu, otomobil çarptı Ekipte bulunan 32 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak’a bölge güvenliğini sağlamak için yola dubaları yerleştirdiği esnada sürücüsünün yağış sebebiyle kaygan yolda hakimiyetini kaybettiği 06 CIL 194 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Çolak’ı Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çolak, şehit oldu. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu Şehit Çolak için bugün Etimesgut'taki Ahimesut Söğüt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene devlet erkanının yanı sıra Çolak'ın ailesi, akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları törende ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşları sel oldu. Protokol üyeleri de şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. 1 yaşında kızı vardı Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi. Balıkesir nüfusuna kayıtlı şehidin evli ve 1 yaşında kızı olduğu öğrenildi.