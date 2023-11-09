Ankara'da kazaya müdahale eden bekçi şehit oldu Yenimahalle'de meydana gelen kazaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara, yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki kazaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisi Halil Kara'ya (31) başka bir otomobil çarptı.

Yaralanan Kara, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şehit Kara için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve çok sayıda polis ile bekçi katıldı.

Toprağa verilecek

Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)