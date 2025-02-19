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Haber Merkezi

Ankara, akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Cadde ve sokaklar kısa sürede karla kaplanırken, parklar da kışın büyüleyici atmosferine teslim oldu.

Lakin bu atmosfer, evine ulaşmaya çalışan Ankaralılar için pek de sevindirici olmadı.

Birçok noktada trafik, kar nedeniyle durma noktasına gelirken, yaşanan kazalar da trafiği iyice kilitledi.

MANSUR YAVAŞ "SAHADAYIZ" DEDİ AMA..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız” dedi.

YOLDA KALINCA HALAY ÇEKTİLER

Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Polatlı ilçesinde, kapanan yolda bekleyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen moralini bozmadı. Kar esaretini eğlenceye çeviren bir grup, kendi müzikleri eşliğinde halay çekerek bekleme sürecini keyifli hale getirdi. O anlar cep telefonlarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi gördü.

BUZ PİSTİNE DÖNEN YOLLARDA KAZALAR

Başkentte kar yağışı sürücüler için zor anlar yaşattı. Mamak ilçesinin ara sokaklarında, rampalardan inen araçlar kaygan zeminde kontrolü sağlamakta güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle bir otomobil yokuş aşağı inerken duramayarak başka bir araca çarpıp ancak durabildi. Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yetkililer, buzlanma riskine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunurken, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.