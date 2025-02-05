Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Olası erken seçim kapsamında CHP'den Ekrem İmamoğlu'yla beraber adaylığını ilan etmeye hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir uygulamaya imza attı.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Meydanı'ndaki led ekranda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri yayınlamaya başladı.

Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı reklam panolarında görüntülerin ardından Mansur Yavaş'ın imzasının yer aldığı görüldü.

ANKARALILAR YAVAŞ'IN SON HAMLESİNİ ELEŞTİRDİ

Şehirde giderek büyüyen trafik sorununa herhangi bir çözüm bulunamazken Yavaş'ın bu hamlesine anlam verilemedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüye çok sayıda yorum yapıldı.

Yapılan yorumlarda Ankara'nın sorunları paylaşılırken Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulunanlar oldu.

Kimi kullanıcılar ise 'İşte Türkiye'yi uçuracak icraat' diye devreye alınan uygulamayı tiye aldı.