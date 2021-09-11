Etimesgut ilçesinde kayınpederi ile tartıştığı sırada eşini bacağından silahla vuran damadı, kızın babası tüfekle kovaladı. Olay sonrası kısa sürede yakalanan Harun K, emniyete götürüldü.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi.

Süvari Mahallesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Harun K., kayınpederi Turan Halatlı ile sokakta tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce Tuğba K., kavgayı ayırmak için eşi ile babasının aralarına girdi. O esnada Harun K., kendisini sakinleştirmeye çalışan eşine ateş etmeye başladı.

BABA POMPALI TÜFEKLE ADAMI KOVALADI

Silahtan çıkan kurşunlar Tuğba K.'nın bacaklarına isabet ederken, kadın yere düştü. Harun K. olay yerinden kaçarken, baba eline aldığı pompalı tüfekle arkasından ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KADINDA 7 KURŞUN YARASI OLUŞTU

Olayı gören çevredeki komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Tuğba K.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Kadının sol dizinde 5, sağ dizinde bir kurşun yarası belirlenirken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ŞAHIS KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada damat Harun K.'nın silahı çöp kutusuna attığını tespit etti. Harun K., Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Harun K. ve kayınpederi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara'da kızını silahla vuran damadı kayınpederi tüfekle kovaladı VİDEO