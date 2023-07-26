Ankara'da köpeklerin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 13 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Yaralı çocuğun ailesi ile çevre sakinleri, köpek saldırılarına tepki göstererek, yetkililerden yardım istedi.

İHA

Başıboş köpek sorunu son dönemde özellikle çocuklu ailelerin kaygılarını artırıyor.

Köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuklara ilişkin görüntüler sık sık kamuoyunun gündemine geliyor.

Ankara'da da sahipsiz köpeklerle ilgili yeterli tedbir alınmaması, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Özellikle sabah erken ve gece geç saatlerde ana caddelerde bile grup halinde gezen başıboş köpekler nedeniyle yürümek güçleşirken bazı vatandaşlar korktukları için yeşil alanlara ve parklara gitmeye çekindiklerini belirtiyor.

10 sokak köpeği saldırdı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde 13 yaşındaki Mustafa Şamil Tekcan evine döndüğü sırada 10 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Vücuduna aldığı 8 derin ısırık sonucu hastaneye kaldırılan Tekcan, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yetkililerden yardım istediler

Anne Namenur Tekcan ile baba Hasan Tekcan, saldırı sonrası çocuklarının psikolojik sıkıntılar çektiğini belirterek, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Tepkilerini dile getiren Tekcan ailesi, sosyal medyadaki köpek sorunu sayfasıyla seslerini duyurduklarını ve hukuki süreç başlattıklarını ifade etti.

Mahallelerinde son dönemde çok fazla köpek saldırısı yaşandığını söyleyen vatandaşalar ise, rahat hareket edemediklerini, yaşamlarının kısıtlandığını dile getirdi.

"Bacağımdan ve kalçamdan ısırdılar"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan 8. sınıf öğrencisi Mustafa Şamil Tekcan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Halı sahadan dönüyordum. Yolda bir kadın köpekleri besliyordu. Oradaki köpekler önce havladılar, sonra da üzerime koştular. Ardından da korkup kaçmaya başladım. Yere düştükten sonra beni ısırmaya başladılar. Bacağımdan ve kalçamdan ısırdılar. İlk başlarda korkudan dolayı acı hissetmedim. Annemi aradım. Ailem beni hastaneye götürdü. Orada tedavi ettiler, aşı yaptılar. Saldırı anında korkudan bağırdım. Orada bir kadınla adam vardı. İlk yardımı onlar yaptı. Yaralarım iyileşmeye başladı, yürüyebiliyorum. Köpeklerin buradan götürülmesini, rahatça dışarıya çıkıp dolaşmak istiyorum.

"Çok büyük bir korku yaşadım"

Korkudan ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyleyen anne Namenur Tekcan şöyle konuştu:

Oğlum akşam saatlerinde dışarıya çıktı. Bir süre sonra çığlık sesleri duyduk. O kadar etkilendim ki, bir an kalbim sıkıştı. Sonra bir çığlık sesi daha duydum. Ardından oğlum beni aradı, ‘Yetişin köpekler bana saldırdı’ dedi. Koşarak çocuğumun yanına gittim. Çocuğum korkudan titriyordu. Hastaneye gittiğimizde konuşamayacak haldeydik. Çok büyük bir korku yaşadım. Çocuğumun her yerinde ciddi yaralar olmuş. Benim çocuğum neden bu acıyı yaşadı. Yaşamış olduğu psikolojik durum nasıl telafi edilecek? Ben hayvanların toplanmasını istiyorum. Özgürce dışarıda dolaşmak istiyoruz. Korkudan hiçbir yere gidemiyoruz. Neden böyle bir şey yaşıyoruz? Burası bir mahalle, köpek barınağı değil. Lütfen bize yardımcı olsunlar. Bu mağduriyetten sıkıldık. Yaz günü evimize kapanmak zorunda mıyız. Havalar kararınca köpekler üzerimize saldırıyor. Köpekleri besleyen bir kadın oğluma, ‘Koşmasaydın köpekler sana saldırmazdı’ demiş. Bu nasıl bir kelimedir, 13 yaşındaki çocuğa bunu nasıl söyleyebilir. Yetkililerden yardım istiyoruz.

"Çocuğum birkaç gündür geceleri sayıklayarak uyuyor"

Baba Hasan Tekcan ise çocuğunun ruhsal problemlerle uğraştığını belirterek şöyle devam etti:

Oğlum antrenmana gitmiş. Eve dönerken annesini aramış. Köpeklerin saldırdığını söylemiş. Koşarak yanına gittik. 8-10 köpek birden saldırmış. Kalçasından ve bacaklarından ısırmışlar. Çocuğumuzu o halde görünce panik olup hastaneye götürdük. Orada aşı ve pansuman yaptılar. Ardından da polis ekiplerine şikayette bulunduk. Çocuğum birkaç gündür geceleri sayıklayarak uyuyor. Psikolojik olarak sıkıntılı bir durumda. Fiziksel tedavisi de devam ediyor. Çocuğum köpek sesi duyunca tedirgin oluyor. Tek başına sokağa çıkamıyor. Birkaç bu durum sürecek. İlk gördüğümde şok oldum. Burada köpek saldırılarından çok fazla kişi mağdur oldu. Daha önce de komşularımızın başına geldi. Mahallemiz köpek barınağına döndü. Bir an önce dernekler, hayvanseverler kendi barınaklarını kursun. Bu durumu da kanunda tekrar düzenlesinler. Köpekleri barınaklarda besleyip sevsinler. Köpekler yollarda yatıyor. Herkes tedirgin. Oğlumda 8 köpek ısırığı ile sıyırıklar var. 4-5 günde toparladı. Kalıcı bir durum yok ama psikolojisinde bu olay kalacak. Kendisini tatile götüreceğiz, morali düzelsin diye. Psikolojik desteklerler ile hep yanında olacağız.

"Hiçbir yere gidemiyoruz"

Mahalle sakini Berna Yıldırım da açıklamasında şunları kaydetti: