İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Cumhurbaşkanı ile görüşme planlanmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devam eden soruşturma kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kabul edeceği iddiasına yönelik açıklamada, görüşme planlanmadığı duyuruldu.

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Türkiye'nin gündeminde, emniyet içindeki yapılanma iddiaları var...

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devam eden suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının altından hükümete yönelik kumpas çıktı.

Konuya ilişkin devletin zirvesinde art arda görüşmeler yapılıyor.

Gizli tanık marifetiyle hükümet üyelerinin hedef alınmasına yönelik iddiaların ardından 3 üst düzey emniyet mensubunun gözaltına alınmasıyla kamuoyunda tartışmalar da alevlendi.

Bakanlıktan görüşme açıklaması: Planlamada yok

Bu kapsamda gözler, emniyet teşkilatının başındaki isim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da...

Yerlikaya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği iddia edildi.

İçişleri Bakanı'nın, bu kapsamda saat 16.00'da TBMM'de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği belirtilirken aynı saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Konuya ilişkin Bakanlık'tan yapılan açıklamada, böyle bir görüşme planlanmadığı belirtildi.

MİT Başkanı ve Adalet Bakanı ile zirve

Erdoğan, Ankara'daki gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.