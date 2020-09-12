Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu kum fırtınası oluşurken, görüş mesafesi düştü.

Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi.

PANİK YAŞANDI

Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde elektrik kesildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada ise, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.

Ankara'da kum fırtınası çıktı VİDEO