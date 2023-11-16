Ankara'da KYK yurdu asansörünün düştüğü iddiası yalanlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Fatma Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu asansör, yaşanan elektrik dalgalanması nedeniyle önce kendisini referans kat olan eksi 1'e güvenli bir şekilde çekerken ardından zemin kata çıkarak yolcuları indirdi.
Olayın ardından yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde de bir sorun tespit edilmedi.
Yaşananlar bazı basın-yayın organlarında, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" şeklinde haberleştirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır.
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