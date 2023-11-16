Ankara'da KYK yurdu asansörünün düştüğü iddiası yalanlandı Bazı mecralarda haber olan, "Ankara'da KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

ensonhaber.com

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Fatma Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu asansör, yaşanan elektrik dalgalanması nedeniyle önce kendisini referans kat olan eksi 1'e güvenli bir şekilde çekerken ardından zemin kata çıkarak yolcuları indirdi.

Olayın ardından yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde de bir sorun tespit edilmedi.

Yaşananlar bazı basın-yayın organlarında, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" şeklinde haberleştirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi: