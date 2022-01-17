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- Ankara'da maden ocağına geyik girdi
Ankara'da maden ocağına geyik girdi
Kömür madenine inen geyik, çalışanların cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 17.01.2022 - 08:57
- Güncelleme : 17.01.2022 - 09:03
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir geyik maden ocağına indi.
Kömür madeni ocağına inen geyik, madencilerin cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
İŞÇİLER PANİĞE KAPILDI
İşçiler kısa süreli panik yaşarken, geyik bir süre sonra aynı hızla gözden kayboldu.
Ankara'da geyik maden ocağına girdi