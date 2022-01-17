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    Ankara'da maden ocağına geyik girdi

    Kömür madenine inen geyik, çalışanların cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 09:03
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    Ankara'da maden ocağına geyik girdi

    Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir geyik maden ocağına indi.

    Kömür madeni ocağına inen geyik, madencilerin cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

    İŞÇİLER PANİĞE KAPILDI

    İşçiler kısa süreli panik yaşarken, geyik bir süre sonra aynı hızla gözden kayboldu.

    Ankara'da geyik maden ocağına girdi

    Ankara da maden ocağına geyik girdi #1

    Ankara da maden ocağına geyik girdi #2


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