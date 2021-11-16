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    Ankara'da makas atan sürücü kaza yaptı

    Yollarda tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, bir otomobile çarpıp sonrası kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 15:05
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    Ankara'da makas atan sürücü kaza yaptı

    Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Bulvarı'nda kimliği belirsiz bir sürücü, yollarda makas atarak ilerlemeye başladı.

    Sorumsuz sürücü bir süre sonra ise seyir halindeki başka otomobile çarptı.

    KAZA YAPIP KAÇTI

    Kazaya neden olan sürücü durmayarak yoluna devam etti. Bu sırada çarptığı araç kontrolden çıkıp, yol ortasına savruldu. Aynı güzergahtaki bir tır sürücüsü de savrulan otomobile çarpmamak için yoldan çıktı.

    Yaşanan o anlar araç kamerasıyla görüntülendi.

    Ankara da makas atan sürücü kaza yaptı #1

    Ankara da makas atan sürücü kaza yaptı #2

    Ankara da makas atan sürücü kaza yaptı #3

    Ankara da makas atan sürücü kaza yaptı #4

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