Ankara’da mart ayında kar yağışı başladı Başkent'te bu sabah saatlerinde okula ve işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışıyla karşılaştı. Kentte, hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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İHA

Yurt genelinde havalar bir sıcak, bir soğuk...

Kimi bölgelerde yaz sıcaklıkları hakim olurken kimilerinde ise aşırı soğuklar etkili oluyor.

Yağmur hayatı felç etti

Mart ayının başında iyi giden havalar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yeniden kış etkisi göstermeye başladı.

Öyle ki mart ayının sonuna yaklaşılırken etkili olan yağmur, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamı adeta felç etti.

Ankara'ya kar düştü

Bir de kar yüzünü gösterdi.

Başkent Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yağan kar tutmaya başladı.

Sıcaklıklar 5 dereceye düşecek

Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı.

Kentte sıcaklıklar, yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)