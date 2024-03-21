Yurt genelinde havalar bir sıcak, bir soğuk...
Kimi bölgelerde yaz sıcaklıkları hakim olurken kimilerinde ise aşırı soğuklar etkili oluyor.
Yağmur hayatı felç etti
Mart ayının başında iyi giden havalar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yeniden kış etkisi göstermeye başladı.
Öyle ki mart ayının sonuna yaklaşılırken etkili olan yağmur, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamı adeta felç etti.
Ankara'ya kar düştü
Bir de kar yüzünü gösterdi.
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yağan kar tutmaya başladı.
Sıcaklıklar 5 dereceye düşecek
Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı.
Kentte sıcaklıklar, yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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