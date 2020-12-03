Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme

Ankara'da koroanvirüs salgınına karşı önlemler kapsamında mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Ankara Valiliği, kentte faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendiğini duyurdu.

SANAYİ KURULUŞLARININ MESAİ SAATLERİ 08.00- 18.00 OLARAK DÜZENLENDİ

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi”