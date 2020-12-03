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    Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme

    Ankara'da koroanvirüs salgınına karşı önlemler kapsamında mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 20:54
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 21:23
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    Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme

    Ankara Valiliği, kentte faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendiğini duyurdu.

    SANAYİ KURULUŞLARININ MESAİ SAATLERİ 08.00- 18.00 OLARAK DÜZENLENDİ

    Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

    “Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi”

    Ankara da mesai saatlerine yeni düzenleme #1

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