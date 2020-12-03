- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme
Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme
Ankara'da koroanvirüs salgınına karşı önlemler kapsamında mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.
- DHA
- 03.12.2020 - 20:54
- Güncelleme : 03.12.2020 - 21:23
Ankara Valiliği, kentte faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirlendiğini duyurdu.
SANAYİ KURULUŞLARININ MESAİ SAATLERİ 08.00- 18.00 OLARAK DÜZENLENDİ
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
“Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları'nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi”