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Ankara'da metro hattındaki arıza nedeniyle yolcular durakta yoğunluk oluşturdu

Ankara'da metro hattındaki arıza nedeniyle yolcular durakta yoğunluk oluşturdu İstanbul'da sık sık yaşanan metro bozulması Ankara'da da vatandaşları mağdur ediyor. Tıpkı İstanbul gibi Ankara'da da vatandaşlar bozulan ve gelmeyen metrolardan şikayetçi.