Ankara'da mobil sağlık ekipleri 'yerinde aşı' uygulamasını başlattı

Ankara'da organize sanayi bögelerinde mobil sağlık ekiplerince 'yerinde aşı' uygulaması başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" dedi.

Koca'nın açıklamasının ardından mobil sağlık ekipleri, Başkent'te organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulamasını başlattı.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanlara, mobil ekipler tarafından iş yerlerinin revirlerinde kovid-19 aşısı uygulandı.

"60 BİN İŞÇİMİZİ AŞILAMAYI PLANLIYORUZ"

Sincan İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Ünlü, bugün itibarıyla işçilerin yerinde aşılanmasının başladığını belirterek, "Biz ilçemizde özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nden başlattık aşılamayı. Tahminen bölgemizdeki 60 bin civarında işçimizi aşılamayı planlıyoruz. 4 tane OSB birimi var. İşçilerimizin, fabrikalarımızın yoğun olduğu bir yer. Randevusuz aşı yapabiliyoruz. Bugün için 3 ekiple başladık; ama arttırabiliriz" diye konuştu.

"ÇEKİNCEMİZ HASTANEDEKİ YOĞUNLUKTU"

Çalıştığı fabrikada aşısını olan Ahmet Gönen, cumartesi gününe randevu almasına rağmen aşısını bugün olduğunu belirterek, "Bunun devletimizin çok büyük bir hizmeti olduğuna inanıyorum. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Randevum cumartesi günüydü. Ama bu şekilde çok önceden aşımızı olduk. En büyük çekincemiz hastanedeki yoğunluktu. Böylelikle daha iyi oldu" dedi.