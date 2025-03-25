Ankara'da 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' diyen iki grup birbirine girdi

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Cumhuriyet Halk Partisi günlerdir sokakları kaşıyor...

Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin büyük yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, skandalı perdelemek için sahneye çıktı.

GÖSTERİLER ÜNİVERSİTELERE SIÇRADI

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısı, üniversitelere de sıçradı.

Üniversitelerde toplanan marjinal gruplar, protestoları şiddet olayına dönüştürmeye başladı.

İKİ GRUP KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bu gösterilerin arasında ise ilginç bir an yaşandı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Ankara'da bulunan bir üniversitede basın açıklaması yapan İmamoğlu destekçisi öğrenciler, üniversitede boykot kararını açıkladıkları anda diğer gruptan bir kişi "Ha si.ti. lan. yalancı, ne çıplak araması" diyerek tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından diğer grup, "Faşizme karşı omuz omuza" diyerek slogan atmaya başladı.

"TÜRK'ÜZ, TÜRKÇÜYÜZ, ATATÜRKÇÜYÜZ"

Bu sloganlara karşılık tepki gösteren grup, "Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz" sloganıyla karşılık verdi.

GERİLİM ARTTI

Güvenlik görevlilerinin iki grubun karşı karşıya gelmemesi için yoğun çaba harcadığı anlarda gerilim arttı.

KARŞILIKLI 'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ' SÖYLEMLERİ

Bu anların ardından iki grup da karşılıklı olarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde bağırmaya başladı.

Daha sonra görevlilerin araya girmesiyle gruplar dağıldı.