Ankara'da ölümlü kazaya ilişkin dava sonuçlandı: Hapis cezası yaptırımı

DHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Emre İrez ve Hakan Canpolat'ın içinde bulunduğu, sürücüsünün şerit ihlali yaptığı otomobil, pikniğe giden iki ailenin bulunduğu Fatih Aykış yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada Fatih Aykış ile yanında bulunan Mehtap Ayancık ve kızı Irmak Ayancık, hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücünün eşi Hatice Bayrı Aykış ve Mehtap Ayancık'ın eşi Alparslan Çağrı Ayancık, hastanede tedaviye alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından yapılan kontrolde sürücü olduğu iddia edilen ve 2,90 promil alkollü olduğu belirlenen Hakan Canpolat tutuklandı.

Ancak daha sonra, kaza öncesi güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda sürücünün, araçta bulunan ve 2,19 promil alkollü olduğu belirlenen Emre İrez olduğu ileri sürüldü.

İDDİANAME: SÜRÜCÜ TESPİT EDİLMELİ

Canpolat 1 ay sonra tahliye edilirken, Emre İrez tutuklandı.

Emre İrez de kaza ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ancak aracı kullanmadığını iddia etti ve 3 ayın ardından tahliye edildi.

"ASLİ KUSURLU BULUNSUN"

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Canpolat ve İrez hakkında iddianame hazırlanarak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan dava açıldı.

İddianamede, yargılama sonucunda sürücünün tespit edilmesinin gerektiği belirtildi.

Asli kusuru bulunan sürücünün yargılama sonucunda cezalandırılması talep edildi.

SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hakan Canpolat, Emre İrez, kazada ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Hakan Canpolat, "Şoför değildim. Sağ yolcu koltuğundaydım. Emre tarafıma iftira atmaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

"ARACI ZORLA ALDI"

Sanık Emre İrez de suçlamaları kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandı:

Hakan'ın hiçbir yaralanması yoktur. Hastane raporlarında da mevcuttur. Hava yastığından dolayı yüzünde ezilme vardır. Benim kaburgam da arka tarafımdan kırıldı. Kafamın sağ tarafına 12 dikiş atıldı.



Aracı da kendisine vermedim. Aracı kendisi zorla aldı. Vermek istemeyince bana küfürler etti. Hamamdan çıkınca direksiyona geçti. Kendisi ile sohbet halindeydim. Ayıldığını düşündüm. Aracı hiçbir şekilde elinden alamadım. Beraatimi talep ederim.

ŞOFÖRE 16 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hakan Canbolat'ın, yüksek miktarda alkollü olmasına rağmen aracı kullanıp kazaya neden olarak 'Taksirle 3 kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Hükümle birlikte sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık Emre İrez'e ise kendi zilyetliğindeki şirket aracının kontrolünü alkollü haldeki diğer sanığa vermesi nedeniyle 'tali kusurlu' olarak değerlendirildi ve aynı suçtan 8 yıl hapis cezası verdi.

1,5 YIL BOYUNCA SÜRÜCÜ BİR TÜRLÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Şikayetçi ailelerin avukatı Selim Ünal, 6. duruşmanın sonunda sürücünün tespit edildiğini söyleyerek şöyle konuştu: