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    Ankara'da önce kamyonet ardından otobüs çarptı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına önce kamyonet ardından otobüs çarptı, kazanın etkisiyle 40 metre sürüklenen kadın hayatını kaybederken sürücüler gözaltına alındı.
    • 29.11.2022 - 17:21
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    Ankara'da önce kamyonet ardından otobüs çarptı

    Ankara'nın Polat'lı ilçesinde 14.00 sıralarında yoğun bakımda yatan annesini ziyarete giden Latife Yıldırım, eve dönüş yolunda karşıdan karşıya geçmek istedi.

    Yola çıkan Yıldırım'a önce Erol T. kontrolündeki kamyonet, ardından ise Okan Ö. kontrolündeki otobüs çarptı.

    39 yaşındaki Yıldırım, çarpmanın etkisiyle 40 metre savruldu.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekibi, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ankara da önce kamyonet ardından otobüs çarptı #1

    Sürücüler gözaltına alındı

    Kazaya karışan otobüs ve kamyonet sürücüsü savcının talimatıyla gözaltına alındı.

    Cenaze morga kaldırıldı

    Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Yıldırım'ın cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Ankara da önce kamyonet ardından otobüs çarptı #2

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