Ankara'da özel halk otobüsü bazı grupları ücretsiz taşımamaya başladı Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri, şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımama kararını bu sabahtan itibaren yürürlüğe soktu.

AA

Ayrıcalıklı gruplar ve 65 yaş üstü vatandaşlar ilgili kurumdan çıkardıkları kartı göstererek özel halk otobüslerini de ücretsiz olarak kullanıyordu.

Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri, bazı grupları ücretsiz taşımamaya başlayacağını daha önceden duyurdu.

Özel halk otobüsleri bazı kesimleri ayrı tutarak bu kararlarını bugün itibarıyla uygulamaya koydu.

Özel halk otobüsü şoförleri sorunun çözülene kadar kararlarını uygulayacaklarını beyan etti.

Şehit-gazi yakınları ve basın mensupları ücretsiz taşınmaya devam edilecek

Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri, şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini artık ücretsiz taşımıyor.

Kararın nedeni 95 gündür gelir desteği verilmemesi olarak gösterildi

Şoförlere göre bu karar, 95 gündür gelir desteği olmadan ücretsiz taşımacılık hizmeti vermeleri ve artan giderlerini karşılayamamaları nedeniyle alındı.

65 yaş üstü bireyler artık Ankara'da özel hak otobüslerine ücretsiz binemiyor

Kararın ardından şoförler 65 yaş üstü bireylerin de arasında bulunduğu bazı ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini tam kart kullanmaları ya da nakit ödeme yapmalarını istedi.

Özel halk otobüsü şoförü Ali Tuncay, bundan sonra polis, basın, zabıta, şehit yakınları dışındakileri ücretsiz taşımayacaklarını belirtti.

"Bizi desteklemelerini istiyoruz, ondan sonra taşırız."

Vatandaşın kendilerine anlayış gösterdiğini ifade eden Tuncay, "Bizi desteklemelerini istiyoruz, ondan sonra taşırız." dedi.

Şoför Osman Aydoğan da "Bizim yevmiyemiz ya da maaşımız doğru düzgün toplanmıyor. Mazotu, lastiği, bakımı ancak kurtarıyor." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) gelir desteğinin devamını istediklerini kaydeden Aydoğan, aksi halde kazançlarının olmadığını dile getirdi.

Şoför Berat Ayhan da birçok ücretsiz biniş kartı kullanıcısını belediye otobüslerine yönlendirdiklerini, nakit ödeme yapmak isteyenlerin yerine de yardımcı olmak için kart bastıklarını anlattı.

Ücretsiz taşımadan yararlanan vatandaş otobüslerin tekrar ücretsiz olmasını istiyor

Halk otobüsüne bindiğinde ücret ödemesi gerektiği söylenen 70 yaşındaki Yakup Yücel ise "Bize yazıktır. İki günümüz kaldı, o günlerde de eziyet ediliyor. Tekrar ücretsiz olmasını istiyoruz." dedi.

Yetkililerden şoförlere destek verilmesini ve uygulamanın eski haline dönmesini isteyen 74 yaşındaki Ahmet Delibaş da "Sokullu'dan geldim. 65 yaş üstüyüm, bedava biniyordum. Hepsi 'Geçersiz' dedi." diye konuştu.

Halk otobüsüne seyahat bedelini nakit olarak ödeyen 52 yaşındaki engelli Mehmet Şahbaz da "Ben engelliyim. Ben şimdi para verdim bindim. Kartı da oradan bastı arkadaş. Şoförlere de yazık." ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki Lütfiye Çuha da sabahleyin özel halk otobüsüne ücretsiz kabul edilmediğini anlattı ve "Şimdi gelirken kabul ettiler. Eskisi gibi ücretsiz olmasını istiyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)