Haberler

Gündem Haberleri

Ankara'da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar

Ankara'da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar

Küçük bir çocuğun, babasının gözü önünde bir iş makinesi sürmesi sosyal medyada gündem oldu. Çocuk sürücünün o halleri, orada bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.