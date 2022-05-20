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- Ankara'da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar
Ankara'da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar
Küçük bir çocuğun, babasının gözü önünde bir iş makinesi sürmesi sosyal medyada gündem oldu. Çocuk sürücünün o halleri, orada bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
- 20.05.2022 - 10:16
- Güncelleme : 20.05.2022 - 10:38
Ankara'da yaşanan hayret edilesi olay izleyenleri şaşkına çevirdi.
Bir hurdacıda çekildiği iddia edilen görüntülerde, küçük yaşta bir çocuğun, babasının ve çevresindeki insanların gözü önünde büyük iş makinesini kullanması sosyal medyada gündem oldu.
'Maşallah' diyerek desteklediler
Çocuk iş makinesi kullanırken orada bulunan kişilerin ise 'Maşallah' sözleriyle onu desteklemesi dikkat çekti.
İHA'nın haberine göre, çevredeki insanların sorumsuz davranışlarına ise tepki yağdı.
Ankara'da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar ViDEO