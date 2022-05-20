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    Ankara'da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar

    Küçük bir çocuğun, babasının gözü önünde bir iş makinesi sürmesi sosyal medyada gündem oldu. Çocuk sürücünün o halleri, orada bulunanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
    • 20.05.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:38
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    Ankara'da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar

    Ankara'da yaşanan hayret edilesi olay izleyenleri şaşkına çevirdi.

    Bir hurdacıda çekildiği iddia edilen görüntülerde, küçük yaşta bir çocuğun, babasının ve çevresindeki insanların gözü önünde büyük iş makinesini kullanması sosyal medyada gündem oldu.

    'Maşallah' diyerek desteklediler

    Çocuk iş makinesi kullanırken orada bulunan kişilerin ise 'Maşallah' sözleriyle onu desteklemesi dikkat çekti.

    İHA'nın haberine göre, çevredeki insanların sorumsuz davranışlarına ise tepki yağdı.

    Ankara'da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar ViDEO

    Ankara da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar #1

    Ankara da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar #2

    Ankara da pes dedirten olay: Çocuğa iş makinesi kullandırdılar #3


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