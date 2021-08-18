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    Ankara’da PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi gözaltında

    Sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 11:18
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 11:24
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    Ankara’da PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi gözaltında

    Terör ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Yapılan operasyonlar ile terör örgütü lehine faaliyet gösteren teröristler, ardı ardına yakalanıyor.

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos tarihli paylaşımlarla sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapıldığını tespit etti.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

    Ekipler, kimlikleri belirlenen 7 şahsa yönelik operasyon için düğmeye bastı.

    Şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar ile 6 kişi yakalandı.

    Ankara’da PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi gözaltında VİDEO

    ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Yakalanan 6 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Ankara’da PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi gözaltında #1

    Ankara’da PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi gözaltında #2

    Ankara’da PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi gözaltında #3

    Ankara’da PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi gözaltında #4

    Ankara’da PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi gözaltında #5

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