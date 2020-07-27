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Ankara'da plazada yangın çıktı
Ankara’da bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Binadaki tahliye işlemleri devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 27.07.2020 - 17:50
Ankara'da saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı.
Ankara’da iş merkezinde yangın- İZLE
YANAN PARÇALAR YERE DÜŞTÜ, ÇEVRE SAKİNLERİ KORKULU ANLAR YAŞADI
Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı.
Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.