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Ankara'da polis memuru Heimlich manevrası ile taksicinin hayatını kurtardı

Ankara'da polis memuru Heimlich manevrası ile taksicinin hayatını kurtardı Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi girişinde nöbet tutan polis memuru, nefes almakta zorluk çeken taksi şoförüne Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayata tutunmasını sağladı.