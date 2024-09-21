İHA
Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi önünde polis memuru can kurtardı.
Koruma polisi Gökhan Dağkıran, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti.
MÜDAHALE ETTİ
Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören polis, vatandaşa müdahale etti.
Taksi şoförünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan polis memuru, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı.
HAYATA TUTUNDU
Polis, zamanında müdahale ile sürücünün hayata tutunmasını sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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