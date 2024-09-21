İHA

Ankara'da Dikmen Yerleşkesi önünde memuru can kurtardı.

Koruma polisi Gökhan Dağkıran, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti.

MÜDAHALE ETTİ

Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören polis, vatandaşa müdahale etti.

Taksi şoförünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan polis memuru, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı.

HAYATA TUTUNDU

Polis, zamanında müdahale ile sürücünün hayata tutunmasını sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör