Ankara'da polis memurunu şehit eden sanık için istenen ceza belli oldu

Ankara'da polis memurunu şehit eden sanık için istenen ceza belli oldu

Aracıyla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polisi şehit eden sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın, ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıla kadar hapsi talep edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Balıkhisar Mahallesi'nde araçla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in de ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaa sunuldu.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu, buna ilişkin sanık ve taraf avukatların beyanı alındı.

"ARACI POLİSİN ÜZERİNE KASTEN SÜRDÜ"

Ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verildi.

Mütalaada, sanık Kalaycı'nın 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesinin Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra da Ali Yavuz'a çarparak kaçtığı belirtildi.

Mütalaada, ihbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Metin'in Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkiinde aracı durdurmak için eliyle "dur" ihtarı yaptığı, bunu gören sanığın yavaşlamayıp yolun kenarına kaçan polisin üzerine aracı sürdüğü belirtildi.

Bu anların güvenlik kameralarına yansıdığı, sanığın otomobili kasten Metin'in üzerine sürerek ölümüne neden olduğu bildirilen mütalaada, olay yerinden kaçan sanığın, polis ekiplerince Pursaklar ilçesinde yakalandığı yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 45 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada sanık Kalaycı'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, "3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.