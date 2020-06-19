Ankara'da sağanak altında cuma namazı

Ankara'da cuma namazı, koronavirüs tedbirleri ile kılındı. Vatandaşlar cuma namazını, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur altında kıldı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını dolayısıyla Türkiye'de de birtakım tedbirler alınmıştı.

16 Mart'ta camiler toplu ibadete kapatılmıştı.

Ancak hem vaka hem de can kaybında ciddi bir azalış görülünce, ibadethanelerle ilgili alınan kısıtlama kararı gevşetildi.

CAMİLER TIKLIM TIKLIM DOLDU

Bugün o kararın üzerinden geçen dördüncü kez cuma namazı kılındı. Yine camiler tıklım tıklım doldu.

Ankara'da Melike Hatun ile Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde aniden bastıran sağanak cemaati yıldırmadı, yağmur altında namazlar kılındı.

KORONA TEDBİRLERİ ALINDI

Her cuma olduğu gibi yine cami girişlerinde ateş ölçüldü, kapıda maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Ayrıca cemaatin kullanması için camilerin çeşitli noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi.