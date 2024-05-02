Ankara'da sağanak etkili oldu: Vatandaşın evi bataklığa döndü

Ankara'da iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklar vatandaşı isyan ettirdi.
Dünden beri etkili olan yağışta yollar göle dönerken, bazı yerlerde çukurlar meydana geldi.
Metro arızalandı, yollar göle döndü
Bugün ise metro istasyonunu su basması nedediyle vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Son olarak Güdül ilçesi Güneyce Mahallesi’ndeki evini ve bahçesini sel suları basan Önder Özkan, belediye ekiplerinden yardım alamadığını söyledi.
"Ev komple bataklık oldu"
Evinde 7-8 cm, bahçesinde de yaklaşık 60 cm yüksekliğinde balçık oluştuğunu ifade eden Özkan, “Kaç tane belediyesi varsa dert yandım fakat yardımcı olamayacaklarını söyledi. Dün aşırı yağmurdan evimizi su bastı. Komple ev bataklık oldu.” ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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