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Ankara'da sağanak etkili oldu: Vatandaşın evi bataklığa döndü

Ankara'da sağanak etkili oldu: Vatandaşın evi bataklığa döndü İki gündür sağanak yağmurun etkisi altında olan kentte, yollarda çukur ve kırılmalar meydana gelirken bazı evleri su bastı. Evini basan vatandaşlardan biri yardım için gittiği belediyeden geri dönüş alamadığını söyleyerek isyan etti.