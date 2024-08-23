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Ankara'da sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Ankara'da sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı Başkentte öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu. Etimesgut ve Sincan'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.