Yurdun dört bir yanı artan sıcaklıklar nedeniyle kavuruluyor.
Ancak Başkent Ankara'da durum tam tersi.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı.
YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Ankara'da öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.
HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Kentte öğle saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Etimesgut ve Sincan'da etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Yağmur sonrası araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
DURAKLARA SIĞINDILAR
Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
ASKİ ekipleri, suyun biriktiği noktalarda, mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.
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