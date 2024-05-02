Ankara'da sağanak nedeniyle bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle metro hattının Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölümü hizmet dışı kaldı.

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İHA

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış, ulaşımın da aksamasına sebep oldu.

Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında seferler yapılamadı.

Sağanak yağış metro seferlerini durdurdu

Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Ankara’yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle istasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Dün de yapılamamıştı

Öte yandan, dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında da seferler yapılamamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)