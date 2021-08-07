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    Ankara'da sağanak sonrası sel

    Başken'te aylar sonra etkili olan sağanak yağış, seli de beraberinde getirdi. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 17:16
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    Ankara'da sağanak sonrası sel

    Ankara'da uzun bir aradan sonra tekrar etkisini gösteren sağanak, sele sebep oldu.

    Ankara - Eskişehir yolunda yaşanan selden dolayı bölgede trafik durma noktasına gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı.

    ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

    Sular altında kalan yollar nedeniyle araç sürücüleri uzun süre beklerken, sel sularına kapılan iki otomobil ise metrelerce sürüklendi.

    Durum üzerine bölgeye ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve ASKİ ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Ankara'da sağanak sonrası sel VİDEO

    Ankara da sağanak sonrası sel #1

    Ankara da sağanak sonrası sel #2

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