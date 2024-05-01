Ankara'da sağanak, trafiği ve hayatı felç etti Ankara'da hayat adeta durdu! Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur trafikte aksamalara yol açtı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sokaklar gölete döndü.

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ensonhaber.com

Ankara, akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın etkisi altına girdi.

Şehrin birçok noktasında su birikintileri oluştu, araçlar yolları kullanmakta zorlandı.

Ankara'da sağanak hayatı durdurdu

İlerlemeye çalışan sürücüler, adeta göle dönen yollarda gitmekte güçlük çekti.

Sağanak sebebiyle trafikte ciddi aksaklıklar meydana geldi. Vatandaşlar da su birikintilerinin yolları göle çevirmesi sebebiyle yürümekte zorlandı.



Vatandaşların çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, yaşanan durumu net şekilde gözler önüne serdi.



Vatandaşlar duraklara ve metrolara sığındı

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.

Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.