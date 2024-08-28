Ankara'da sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün öğleden sonra Ankara'da gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurmasının ardından Valilik, vatandaşları sel ve fırtınaya tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AA

Türkiye kavurucu sıcaklardan sonra yağışlara teslim oluyor.

Yaz aylarının bitmesine günler kala ülkenin dört bir yanında sağanak yağışlar etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların Ankara'da da etkili olması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ 18.00'E KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı. Yoğun yağışın 18.00'e kadar sürmesinin beklendiğini aktarıldı.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)