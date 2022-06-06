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    Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterdi

    Yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
    • 06.06.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 17:43
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    Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterdi

    Sağanak yağış, Başkent'te yine aynı manzaraların oluşmasına sebep oldu.

    Ankara Valiliği, şehirde gök gürültülü yağış beklendiği uyarısında bulunmuştu.

    Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

    Kentte öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan yağışlı hava, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

    Sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, vatandaşlar çareyi alışveriş merkezleri ile metro girişlerine sığınmakta buldu.

    Yollar göle döndü

    Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Adeta göle dönen yollarda sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşlandı.

    AA'nın haberine göre, araç sürücülerinin sel suları sebebiyle zor anlar yaşadığı Etimesgut Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, su tahliye çalışması yaptı.

    Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterdi ViDEO

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    Sel ve su baskını uyarısı

    Pursaklar, Çayyolu ve Çankaya'da da sağanak yağış etkili oldu. Sokaklarda biriken sel suyu trafiği kilitledi. Yağışın yarın da devam edeceği belirtildi.

    Valiliğin açıklamasında, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." şeklinde uyarı yapılmıştı.

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