Ankara'da sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Ankara'da sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşlar sağanak yağmur nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı köprüler kapanırken, otomobiller su içinde kaldı.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan otopark da suyla kaplandı.

Otoparkta bulunan araçlar su içinde kaldı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

O anlar kameraya yansıdı. Belediye ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

SU ALTINDA KALAN BİR VATANDAŞ KURTARILDI

Öte yandan Haymana'ya bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi.

Yaşanan sel sonucunda sular altında kalan 1 vatandaş kurtarıldı. Tarım işçilerinin kaldıkları çadırlar selden zarar gördü.

Sel bölgesine Jandarma, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ASKİ ve Fen İşleri ile sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekibi de sevk edildi.

Ankara'da sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı VİDEO







