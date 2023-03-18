Ankara’da sağanak yağış: Sokaklar dereye döndü Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak sonucu şehrin çeşitli bölgelerinde su birikintileri ve su basmaları yaşandı.

Türkiye güneşli geçen haftanın ardınan yağışlı havanın etkisine girdi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan can kayıpları yüreğimizi yaktı.

18 vatandaşımız sel nedeniyle hayatını kaybederken, bu kez de Ankara'dan gelen görüntüler endişelendirdi.

Dolu, sağanak, rüzgar...

Son olarak Ankara’nın bazı ilçelerinde etkili olan dolu, sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şehirde yer yer trafik sorunu yaşandı.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, dolu nedeniyle bazı noktalar kısa sürede beyaza büründü, cadde ve sokaklar su ile doldu.

Araçlar ilerlemekte zorlandı

Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa kapalı alanlara sığındı.

Şehrin çeşitli bölgelerinde dolu ve yağmur aralıklarla sürüyor.