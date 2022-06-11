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    Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti

    Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı felç etti

    Ankara’da öğleden sonra başlayan ve şehrin tamamında etkili olan sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • 11.06.2022 - 16:57
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    Başkentte aralıklarla etkili olan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı.

    Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu.

    Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü.

    Araçlar yollarda kaldı

    Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları yollarda kaldı.

    Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Kentte yağmur ile birlikte rüzgar da etkili oldu.

    Binaların çatıları uçtu

    DHA'nın aktardığına göre bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

    Altındağ ilçesinde binanın camları şiddetli rüzgarda kırıldı, cami minaresindeki hilal de uçtu.

    Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara’da meydana gelen sağanak ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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    "Şu ana kadar önemli bir ihbar ulaşmadı"

    Metrekare başına 20 kilogram yağışın düştüğünü ve şu ana kadar kayda değer bir ihbarın olmadığını belirten Çataklı, şu ifadelere yer verdi:

    “Ankara’da yağışlı hava etkili oluyor. Şu ana kadar metrkareye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. AFAD Başkanlık’ta gelişmeleri takip ediyoruz.”

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