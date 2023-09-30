İHA
Ekim ayına girerken mevsim normallerine düşen hava durumu beraberinde sağanak yağışı getirdi...
Yurtta sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağışlardan etkilenen kentlerin başında İstanbul ve Ankara geliyor.
Kentlerin valiliği sık sık şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunuyor.
Kenti yine su bastı
Ankara'da dün kendisini gösteren yağışlı hava bugün de etkili oluyor.
Mamak ve Çubuk ilçelerinde sağanak yağış etkisini gösterdi.
Yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Yağışlı havanın yarın da etkili olması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)