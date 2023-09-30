Ankara'da sağanak yağış yine sel döndü Başkentte dün başlayan sağanak yağış bugün de etkisini gösteriyor. Mamak ve Çubuk ilçelerinde sağanak yağışın ardından yollar su altında kaldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Ekim ayına girerken mevsim normallerine düşen hava durumu beraberinde sağanak yağışı getirdi... Yurtta sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlardan etkilenen kentlerin başında İstanbul ve Ankara geliyor. Kentlerin valiliği sık sık şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunuyor. Kenti yine su bastı Ankara'da dün kendisini gösteren yağışlı hava bugün de etkili oluyor. Mamak ve Çubuk ilçelerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Yağışlı havanın yarın da etkili olması bekleniyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)