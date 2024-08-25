Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Ankara'da beklenen kuvvetli yağış başladı. Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Yurdun dört bir yanı artan sıcaklıklar nedeniyle kavuruluyor.

Ancak Başkent Ankara'da durum tam tersi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Ankara'nın olduğu 10 ili kuvvetli yağışa karşı uyardı.

YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Ankara'da öğleden sonra kısa süreli sağanak etkili oldu.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Başkent’te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi.

CADDELER SUYLA DOLDU

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

BİR KİŞİ KURTARILDI

Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

DURAKLARA SIĞINDILAR

Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

ASKİ ekipleri, suyun biriktiği noktalarda, mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.

BİR UYARI DAHA

Sağanak aralıklarla devam ederken, Ankara Valiliği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)