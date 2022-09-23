Bakan Koca'dan vefat eden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım

Bakan Koca'dan vefat eden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Koca, freni patlayan kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Acil Tıp Teknikeri Betül Eratik ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkarak devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti.

Haymana Devlet Hastanesinde çalışan ve sabah mesaisinden çıkan 22 yaşındaki Betül Eratik, kaldırımda yürürken geri geri gelen ve kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun altında kaldı.

Olay yerine mesai arkadaşları geldi

Haymana Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanları, olay yerine gelince yerde yatan kişinin mesai arkadaşları olduğunu ve genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kulaklık nedeniyle kimseyi duymadığı iddia edildi

Görgü tanıkları, genç kızı uyarmaya çalıştıklarını ancak kulağında kulaklık olduğu için uyarıları duymadığını iddia etti.

Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli Acil Tıp Teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül’ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."