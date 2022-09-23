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    Bakan Koca'dan vefat eden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım

    Sağlık Bakanı Koca, freni patlayan kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Acil Tıp Teknikeri Betül Eratik ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
    • 23.09.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 18:18
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    Bakan Koca'dan vefat eden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım

    Ankara'nın Haymana ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkarak devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti.

    Haymana Devlet Hastanesinde çalışan ve sabah mesaisinden çıkan 22 yaşındaki Betül Eratik, kaldırımda yürürken geri geri gelen ve kontrolden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun altında kaldı.

    Olay yerine mesai arkadaşları geldi

    Haymana Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanları, olay yerine gelince yerde yatan kişinin mesai arkadaşları olduğunu ve genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bakan Koca dan vefat eden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım #1

    Kulaklık nedeniyle kimseyi duymadığı iddia edildi

    Görgü tanıkları, genç kızı uyarmaya çalıştıklarını ancak kulağında kulaklık olduğu için uyarıları duymadığını iddia etti.

    Bakan Koca dan vefat eden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım #2

    Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli Acil Tıp Teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül’ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum."

    Bakan Koca dan vefat eden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım #3

    Bakan Koca dan vefat eden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım #4


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