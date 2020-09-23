Dolar
7.6997
0.4881%
Euro
8.9951
0.1837%
Altın
1863.84
-1.9134%
Borsa
1102.65
0.592%
G. Altın
461.079
-1.5602%
Bitcoin
80388.67
-1.1655%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıran şahıslardan 2'si tutuklandı

    Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıran şahıslardan 2'si tutuklandı

    Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 20:14
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 20:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunan hasta yakınları hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan saldırganların kimlikleri tespit edilmiş, şüpheli 5 kişi gözaltına alınmıştı.

    5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

    Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. Savcı Karakuş, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'nın tutuklanması, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'nu ise adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

    Hakimlik, şüphelilerden M.D.Ö ile S.K'yi, "kamu malına zarar verme" ve "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklarken, Y.Ö, M.S.Ö ve B.O'yu da adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

    Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı- İZLE

    SALDIRIYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili şüphelilerin kapıyı zorladıkları anlara ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda şüphelilerin sağlık çalışanlarıyla tartıştıkları ve kapıyı yumrukladıkları görüldü.

    Ankara da sağlık çalışanlarına saldıran şahıslardan 2 si tutuklandı #1

    Ankara da sağlık çalışanlarına saldıran şahıslardan 2 si tutuklandı #2

    Ankara da sağlık çalışanlarına saldıran şahıslardan 2 si tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir